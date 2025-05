Lörrach: Rettungsdienst ist einsatzbereit

24 Stunden besetzt

Nach Renovierungsmaßnahmen der bisherigen Rettungswache im laufenden Tageseinsatz-Betrieb und der Erweiterung um zwei zusätzliche Räume begannen die Malteser an Neujahr 2025 ihre erste 24-Stunden-Schicht. Nach anfänglich drei Nächten in der Woche konnte durch neue Mitarbeiter stetig die Vorhaltung erweitert werden. Ab 1. Juni ist die Rettungswache nun 24 Stunden an allen sieben Tagen in der Woche besetzt und kann damit schneller das umliegende Einsatzgebiet im Lörracher Norden sowie in Steinen erreichen.

Rettungswache erweitert

Neben zwei Ruheräumen stehen den bis zu fünf Mitarbeitern nun eine geräumige Wohnküche und ein Aufenthaltsraum zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Das Materiallager wurde erweitert und ist somit nun übersichtlicher, damit die Fahrzeuge nach ihren Einsätzen zügig wieder aufgefüllt werden können. Für die steigenden Dokumentationsarbeiten und Verwaltungstätigkeiten ist ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen vorhanden.