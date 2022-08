Lörrach Rettungsweg für die Sicherheit

Der Gestaltungsbeirat der Stadt Lörrach hatte in einer seiner früheren Sitzungen vorgeschlagen, anhand alternativer Entwürfe eine dem denkmalgeschützten Gebäude der Villa Aichele angemessene Lösung für die Gestaltung des zweiten Rettungswegs aus dem Dachgeschoss und für die barrierefreie Erschließung des Erdgeschosses finden zu wollen. Bei drei Architekturbüros wurde ein Gestaltungsvorschlag eingeholt, die dem Gestaltungsbeirat vorgestellt wurden. In Auswertung der drei Vorschläge wurde eine Empfehlung ausgesprochen, wird in einem Pressebericht der Stadt an die Historie erinnert.

Mit der Treppe und dem barrierefreien Zugang wurde den Empfehlungen des Gestaltungsbeirates gefolgt. Die Planung erfolgte in Abstimmung mit dem Denkmalamt und dem Behindertenbeirat. Der Hublift wurde eingebaut und kann genutzt werden. „Bei diesem Schmuckstück ist nun durch den Rettungsweg auch die Sicherheit in der Villa Aichele gewährleistet. Die Barrierefreiheit ist außerdem ein Aspekt, der mir sehr am Herzen liegt,“ erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.