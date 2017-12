Lörrach Richtig gut, ganz normal oder chaotisch?

Von Susann Jekle

Das Jahr 2017 war nicht nur weltpolitisch ein ereignisreiches Jahr. das Jugend- und Trendmagazin Spunk wollte wissen, welche ganz persönliche Bilanz Jugendliche aus Lörrach für die vergangenen zwölf Monate ziehen. Was sind ihre Glanzlichter und was hat sie beschäftigt? Sechs Schüler der Lörracher Theodor-Heuss-Realschule berichten aus ihrem Leben.

Georgia Arvanitidou (13 Jahre, 8. Klasse, Riehen): „Ich bin Tante, seit ich sieben bin. Dieses Jahr war etwas chaotischer, denn ich musste viel auf meine sechsjährige Nichte aufpassen. Trotz Zankereien lieben wir uns. Außerdem habe ich mich damit beschäftigt, was ich später machen und im Leben erreichen will. Meine Mutter hat einen Job in der Schweiz bekommen und wir sind nach Riehen gezogen. Ich wollte die Schule nicht wechseln – deshalb muss ich jetzt um 5.30 Uhr aufstehen und eine Stunde später das Haus verlassen.“

Joshua Tüchle (15, 9. Klasse, Lörrach): „Das Jahr war ganz normal für mich. Schulisch lief es nicht immer gut... kurz hatte ich Angst, dass ich sitzenbleiben würde. Dieses Halbjahr läuft es ganz ordentlich. Hin und wieder hatte ich Stress mit den Lehrern, das hat sich aber auch gebessert. Ich spiele seit sieben Jahren Fußball, dieses Jahr habe ich die Position gewechselt. Jetzt stehe ich nicht mehr im Tor, sondern bin in der Innenverteidigung. In den Sommerferien war ich mit zwei Freunden in Frankreich – Italien ist aber schöner. Nächstes Jahr mache ich ein Praktikum in der Sportredaktion der Oberbadischen.“

Lara Richardon (fast 12, 6. Klasse, Lörrach): „2017 war ein gutes Jahr für mich. In den Sommerferien war ich auf Mallorca und auch mit meinen Freunden habe ich tolle Sachen erlebt. Mit meinen beiden besten Freundinnen war ich im Europa-Park. Ich freue mich auf meinen Geburtstag am 31. Dezember – den verbringe ich mit meinen Eltern auf einer Kreuzfahrt in der Karibik.“ Jule Hess (11, 6. Klasse, Lörrach-Brombach): „Mein Zeugnis war dieses Jahr richtig gut – ich habe sogar einen Preis bekommen. Ich war auch im Europapark. Dieses Jahr habe ich mich dort viel mehr Sachen getraut als früher, bin zum Beispiel mit der Holzachterbahn gefahren. Außerdem spare ich schon auf einen Laptop. Nach Weihnachten kann ich ihn mir endlich kaufen!“

Jonas Kaiser (11, 6. Klasse, Lörrach): „Alle Ausflüge, die ich dieses Jahr unternommen habe, waren ein Highlight. In der Projektwoche haben wir Ausflüge in den Wald gemacht und waren auch im Basler Zoo. Im Wald haben wir Insekten gesucht, zum Beispiel Regenwürmer und Hundertfüßler. Was mich geärgert hat, war, dass wir in den letzten Wochen vor Weihnachten so viele Klassenarbeiten schreiben müssen.“

Jonah Hauri (12, 7. Klasse, Lörrach-Haagen): „Bisher gab es für mich 2017 keinen Grund zum Ärgern. Besonders schön war mein Urlaub im Sommer. Mit meiner Familie war ich zwei Wochen lang auf einer dänischen Insel – wir sind jeden Tag zum Baden ans Meer gegangen. Letztes Jahr war ich beim Austausch nach Senigallia dabei. Das war eine tolle neue Erfahrung, obwohl ich die Sprache nicht verstanden habe.“