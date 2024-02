Das „Rick Hollander Quartet“ setzt sich zusammen aus Paul Brändle an der Gitarre, Brian Levy am Tenor-Saxofon und Querflöte, Giampaolo Laurentaci am Kontrabass und natürlich Rick Hollander selbst am Schlagzeug, Steeldrums und Gesang. Hollander begann mit neun Jahren Schlagzeug zu spielen, studierte Musiktheorie und Komposition am Oakland Community College. 1979 zog er nach New York, wo er mit verschiedenen Jazzmusikern arbeitete.