Lörrach: RoboRave motiviert Jungwissenschaftler zu Höchstleistungen

Wenn zwei Dutzend Kinder und Jugendliche über längere Zeit nur am Tuscheln sind und dieses nur von gelegentlichem Stöhnen oder Jubeln unterbrochen wird, mutmaßen erfahrene Eltern, dass da etwas im Busch ist. Doch weniger Un- als mehr Kreativ-Sinn war am Wochenende in der Tumringer Mehrzweckhalle an der Tagesordnung. In neun Teams waren knapp 20 Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen aufgerufen, Roboter so zu programmieren, dass sie ihre Aufgabe ohne weiteres Eingreifen autark ausführen können. Es ging um den Sieg beim RoboRave Germany, der seit 2016 durch das Phaenovum in Lörrach ausgerichtet wird.