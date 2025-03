Ausblick

Auf Rötteln wird auch in diesem Jahr wieder einiges geboten. Am 1. Mai richtet der Röttelnbund die traditionelle Maischenke aus. Am Wochenende vom 3. und 4. Mai findet zum vierten Mal das Bogenturnier des Longbowteams aus Minseln statt. Am 24. und 25. Mai werden auf der Burg Sonderführungen zu den Bauernaufständen vor 500 Jahren angeboten. Am 14. September gibt es beim Tag des offenen Denkmals wieder einen Blick hinter die Kulissen der Burg. Am 28. März und 24. Oktober finden in diesem Jahr die öffentlichen Führungen mit dem Nachtwächter statt. Langfristig steht für den Röttelnbund im kommenden Jahr das große Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereins an. Dann sollen auch die Exponate und Ergebnisse aus der Grabung von 2023 ihren Platz in eine Ausstellung im Burgmuseum finden.