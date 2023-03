Lörrach Röttelnbund freut sich auf die Saison

Der Saisonauftakt

Uwe Gimpel und Heiner Mues sind guter Dinge: Zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende besuchten rund 550 Gäste die Ruine. Die jährlich weit über 5000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden der aktiven Mitglieder des Röttelnbunds sieht man dem historischen Ensemble auf den ersten Blick womöglich nicht an. Und doch verbringt der harte Kern – zehn bis 15 Personen – allein schon jeden Samstag von 8 bis 17 Uhr vor Ort, um die Burg und ihr unmittelbares Umfeld in Schuss zu halten. Vom Engagement unter der Woche nicht zu reden.

Die ehrenamtliche Arbeit

Der Röttelnbund erhält die Burg auf der Basis ehrenamtlichen Engagements für die „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“. Er hat das Hausrecht und kümmert sich um die Verwaltung. Die Säuberung des Areals, Landschaftspflege, kleinere Instandsetzungs- und Sicherungsarbeiten zählen etwa zu den Aufgaben. Hinzu kommt die Herausgabe von Literatur über die Geschichte der Burg. Der Röttelnbund garantiert zudem die verlässliche Öffnung der Burg: In der Sommersaison von Mitte März bis Ende Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr (im Winter mit verkürzten Zeiten).