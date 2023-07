Lörrach Roland Meyer de Voltaire: Sein bestes Instrument ist seine Stimme

Warum hat es sieben Jahre gedauert, bis die Dokumentation fertig wurde?

Am Anfang gab es hohe Intervalle, die Abstände beim Drehen wurden dann größer. Zwei Jahre haben wir intensiv gearbeitet. Danach haben wir abgesprochen, wenn etwas ansteht. Die Erfahrung mit der Doku war interessant, so ein riesiges Werk mit offenem Ausgang. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit des Regisseurs Aljoscha Pause. Er ist ein Musikliebhaber. In dieser Zeit hat er auch zwei andere Projekte gemacht.

Dann die Doku „Second Move Kills“ mit Jens Spahn (ehemaliger Gesundheitsminister) und die Doku „Art is a State of Mind“ mit dem Kurator Bernhard Zünkeler.

Gibt es Stellen, mit denen Sie im Film Schwierigkeiten hatten?

(Pause) Aljoscha gab mir anfangs den Rat, wenn wir drehen, sei so authentisch wie möglich. Wenn Du ein Problem mit irgendetwas hast, hast Du ein Veto. Die Darstellung des Endes meiner alten Band kam zu kurz. Das war mir wegen der Bandmitglieder etwas unangenehm. Man hatte den Eindruck, dass es nach dem Universal-Album nichts mehr gegeben hätte. Aber wir haben das ausdiskutiert – er ist der Regisseur.

Sie hatten mit ihrer Band „Voltaire“ Erfolg, sie standen bei einem marktführenden Plattenlabel unter Vertrag. Wie ist es, wenn man ganz oben ist?

(Schweigen): Wenn ich an die Zeit mit meiner Band zurückdenke, war ich oft gestresst. Da war ganz viel Glück im Spiel. Mir war klar: so, jetzt passiert was.

Früher war ich sehr nervös, ob das alles klappt. Ich habe mich nie so super gefühlt.

Warum heißt die Doku „Wie ein Fremder“?

Der Titel kommt vom Regisseur. Es ist so eine Übersetzung von einem Song. Und es ist eine freie Übersetzung von Schuberts Winterreise. Der Song heißt „Change“ und die Zeile auf die es sich bezieht „I came here as a stranger and as the same I leave“.

Wie ist es, wenn der Erfolg dann plötzlich ausbleibt, wenn man fällt? Quasi auf der Straße steht?

Ich weiß nicht, ob ich das so empfunden habe. Man bleibt als Mensch zurück, Freunde haben geholfen. Bei allem, was ich tue, ist mir die Beziehung zu den Menschen wichtig. Auf der Straße musste ich ja nicht leben. Es war die Zeit in Berlin. In dem halben Jahr bin ich bei Freunden untergekommen. Da hieß es, ich fahr für ein paar Wochen weg, passt Du auf meine Wohnung auf? Das war so ein Wohnungs-Hopping, bis ich dann meine erste WG hatte.

Und an was arbeiten Sie gerade?

Meine erste Single erscheint am Freitag. Sie heißt „A Crack of Light“. Das Album erscheint dann im September. Und am Sonntag gibt es das Konzert mit dem Gitarrenduo TMBM. Da freue mich darauf (lacht): Da kann ich mich ganz auf das Singen konzentrieren .