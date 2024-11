Lörrach: Rollsportler von Rot Weiß Lörrach begeistern mit Aladdin

Selbst die Kleinsten waren in wundervolle Kostüme gekleidet und rollten in verschiedenen Formation durch die Halle, um sich dann alle an den Händen haltend um die eigene Achse zu drehen. Es gab Palastwachen, Mädchen und Frauen in prächtigen Gewändern, eine davon auch ganz in Gold gekleidet, Aladdin, die Prinzessin und natürlich den Sultan selbst. Der Dschinn war weiblich und ganz in Blau gehalten.