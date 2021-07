Lörrach Romantische Gelegenheitspsychopathin

Spielen sei wichtiger als alles andere gewesen. Nach den auftrittsfreien Corona-Monaten nimmt man ihr deshalb gerne ab, wenn sie sagt: „Es ist schön, endlich wieder da zu sein.“

Angetan mit Minikleid und Netzstrumpfhose, einen blauen Glitzerblitz über das Gesicht gemalt, betrat Sarah McCoy die Bühne, um sich satte eineinhalb Stunden lang am Flügel abwechselnd zu verausgaben und mit einer gehörigen Portion Selbstironie lasziv zu räkeln.

Das Programm: Stücke aus allen Schaffensphasen, dazwischen Hintergründiges zur Entstehung der Songs. Liebe und Liebeswahn, Selbstfindung und Selbstbehauptung sind die Themen des Abends, wobei Sarah McCoy der klassischen Gefühlspalette durchaus neue Facetten abzuringen vermag – würzt sie doch ihre Songtexte mit erfrischend destruktivem Pulver: Zwischen zwei Songs bringt sie das auf den Punkt, als sie mit maliziösem Augenzwinkern kichert: „Wenn ich jemanden mag, werde ich ein bisschen creepy.“

Klar, dass ihre Fans diesen mal mehr, mal weniger morbiden Grusel feiern und die Songs ihres 2018 mit Chilly Gonzales produzierten Debüt-Albums „Blood Siren“ (Blutsirene) auswendig kennen. Sarah McCoy inszeniert sich als verletzliche Gelegenheits-Psychopathin zwischen Feminismus und bedingungsloser Hingabe. Im Lied „Boogieman“ outet sie sich als Stalkerin, Bedroherin und Nachtmahr, in „Mamma’s Song“ reflektiert sie ein verzerrtes Selbstbild als Monster und Biest, und in „Fearless“ träumt sie davon, nie wieder Angst zu haben. Die viel beklatschte Zugabe „I’d rather go blind“, erstmals 1967 von Etta James aufgenommen, passt perfekt in diese turbulente Gemengelage: Noch einmal sorgt Sarah McCoys raumgreifende Stimme für Gänsehaut im Publikum, noch einmal begeistert sie mit ihrer variantenreichen Gesangs- und Klavierbrillanz.

Als Gesamtkunstwerk reiht sie sich stilsicher ein in die Phalanx der großen Diven mit den großen Gefühlen und Gesten, erinnert mit ihrer so tiefen wie eruptiven Stimmen mitunter an die rebellische Inbrunst der Kabarettistinnen, Lyrikerinnen und nicht zuletzt Blues- und Jazzsängerinnen der 1920er und 30er-Jahre. Gerne glaubt man ihr, dass die Musik und vor allem das Klavier sowohl Retter aus schwierigen Lebenslagen als auch Bezwinger innerer Dämonen war.