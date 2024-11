Ronen Steinke ist am Montag, 11. November, 19.30 Uhr, zu Gast im Alten Rathaus. Das Thema seines Vortrags an der Volkshochschule Lörrach/Steinen: „Jura not alone“. Die Juraprofessorin Nora Markard und der Jurist und Journalist Ronen Steinke zeigen anhand von Beispielen aus zwölf zentralen Rechtsgebieten, wie Veränderungen mit den Mitteln des Rechts erkämpft werden können – vom Klimaschutz über die Geschlechterverhältnisse bis hin zu den Menschenrechten. „Leicht verständlich und anschaulich geschrieben, laden sie damit alle, die sich für Politik interessieren, zur Einmischung ein“, so eine Medienmitteilung. Steinke ist promovierter Jurist, Journalist und Bestsellerautor. Seit 2017 arbeitet er als rechtspolitischer Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung vor allem über Rechtspolitik und Extremismus. Der Eintritt ist frei. www.vhs-loerrach-steinen.de