Lörrach Rossmann will Filiale im Rewe-Center eröffnen

Das inhabergeführte, international agierende Familienunternehmen Rossmann mit 56 500 Mitarbeitern in Europa und insgesamt 4361 Filialen, davon 2231 in Deutschland, hat Ende November 2015 die erste eigene Filiale im Landkreis Lörrach eröffnet, konkret in Schönau. Seitdem kam noch eine weitere in Bad Bellingen hinzu, doch dann stockte die Expansion in den äußersten Südwesten der Republik, wo die Drogeriemarktkette dm deutlich stärker vertreten ist. Als Grund dafür gibt die Unternehmenssprecherin an, dass auf der Suche nach neuen Standorten eine Vielzahl an Kriterien eine Rolle spielten. „Im Zuge der Eröffnung neuer Rossmann-Filialen sind geeignete Flächen und die entsprechenden Genehmigungen entscheidend.“ Mit der Entwicklung der ersten beiden Filialen im Kreis Lörrach sei man „sehr zufrieden“.

Direkt zwei neue Filialen

Innerhalb kürzester Zeit kommen nun gleich zwei Filialen hinzu. Mit der Eröffnung der neuen „Dreiländergalerie“ an der Hangkante in Weil am Rhein verbunden ist auch die Eröffnung einer darin enthaltenen Rossmann-Filiale. Dies steht für Herbst an. Ins gleiche Zeitfenster fällt die Eröffnung in der Galerie Am Alten Markt in Lörrach. Der Grund für diese direkte Verdoppelung der Filialen im Landkreis Lörrach liege an den geeigneten Flächen und den entsprechenden Genehmigungen, die entscheidend gewesen seien. „Wir freuen uns, dass sich entsprechende Möglichkeiten ergeben haben, die unsere Präsenz vor Ort stärken“, erklärt Thürnau gegenüber unserer Zeitung.

Gleichzeitig macht sie keinen Hehl daraus, dass weitere Filialeröffnungen angestrebt werden. Rossmann sei permanent auf der Suche nach neuen, geeigneten Standorten. Doch: „Zu zukünftigen Entwicklungen im Landkreis Lörrach können wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Aussage treffen.“