Lörrach Rowienski verlässt KBC

Rom - Nach tagelangem Warten gibt es eine Lösung für die "Lifeline": Das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline darf nach Angaben der italienischen Regierung in Malta anlegen. Er habe mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat telefoniert, erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte: "Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen." Etwa 230 Migranten und 17 deutsche Besatzungsmitglieder harren seit Donnerstag auf dem Schiff "Lifeline" der Dresdner Organisation im Meer vor Malta aus.

Berlin - Google bringt seinen Smartphone-Bezahldienst nach Deutschland und kommt damit dem Rivalen Apple zuvor. Bei Google Pay ersetzt ein Telefon mit dem Google-Betriebssystem Android die Kreditkarte, zum Zahlen hält man das Gerät im Laden an das Terminal. Die Kassentechnik muss dafür kontaktloses Bezahlen per NFC-Funk unterstützen - das ist bei einem großenTeil der Terminals in Deutschland bereits möglich. Außerdem kann man mit Google Pay auch bei Online-Käufen sowie in Apps bezahlen. Das Bezahlen per Smartphone gilt schon seit Jahren als Zukunftsvision.