Lörrach Rücktritt? SPD-Fraktion setzt auf Hubert Bernnat als Vorsitzenden

„Wir werden mit Hubert Bernnat als Fraktionsvorsitzenden weitermachen“, erklärte sein Stellvertreter, Günter Schlecht, am Morgen nach der Sitzung im Gespräch mit unserer Zeitung. Da Bernnat nicht mehr bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr antreten will, stelle sich erst danach die Frage nach einem neuen Fraktionsvorsitzenden der SPD. „Wir sehen kein Problem, mit ihm weiterzuarbeiten.“ Vielmehr würden andere Meinungen innerhalb der Fraktion respektiert und akzeptiert.

Kein Fraktionszwang

In der SPD-Reihe gebe es auch keinen Fraktionszwang, schildert Schlecht. „Eine persönliche Meinung kann von einer Mehrheitsfraktionsmeinung abweichen.“ Konkret sei es geübte Praxis, dass zuerst die Fraktionsstellungnahme erfolgt, in der späteren Ratsdiskussion sich gegebenenfalls einzelne Mitglieder noch mit abweichenden Meinungen zu Wort melden. Jeder könne nach bestem Wissen und Gewissen abstimmen. Dies war so auch von Bernnat wahrgenommen worden, der angesichts des mit Emotionen behafteten Themas infrage stellte, ob er als Vorsitzender weitermachen solle (wir berichteten).