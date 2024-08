Lörrach: Ruhe, Geselligkeit und frischer Fisch

Vor dem Vereinsheim schwärmen der Vorsitzende Dietmar Schmalfuß, sein Stellvertreter Ronny Kreuzer und der Kassierer Udo Maurer vom Clubrefugium mitten im Wald und ihrem Angelsport. „In der Ruhe hier hinten lässt es sich gut abschalten“, so Schmalfuß. „Und frisch geangelter Fisch schmeckt einfach gut“, ergänzt Maurer. Der obere „Inselweiher“ sowie der mittlere Weiher werden im Herbst und Frühjahr mit jeweils ungefähr 100 fangfähigen Regenbogenforellen besetzt, die der ASV aus dem elsässischen Friesen bezieht. Vereinsmitglieder und eingewiesene Gäste fischen die Forellen dann nach und nach fachgerecht ab.

Wasser ein Problem

Im unteren Weiher schwimmen Karpfen und Schleien, die laut Schmalfuß robuster sind und auch in stehendem Wasser gedeihen. Forellen bräuchten hingegen fließendes Frischwasser. Das Problem: Die Zufuhrmenge ist wegen der Trockenheit der vergangenen Wochen aktuell wieder sehr gering, so der Vorsitzende. Um einem Sauerstoffmangel und Fischverlusten vorzubeugen, werde in den heißen Monaten der Besatz niedrig gehalten.