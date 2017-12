Lörrach Rund um die Wiege der Kultur

Von Ursula König

Lörrach. Griechenland ist weit mehr als eines der beliebtesten Urlaubsländer. Von jeher inspirierend, hat die griechische Kultur als eine der ältesten auch das Merkmal der Vielfältigkeit. Und so war das Interesse groß an dem griechischen Abend, mit dem am Sonntag die Reihe „Stimmen im Advent“ eröffnet wurde. Die Stadtkirche war in warmes Kerzenlicht gehüllt und bot einen stimmigen Rahmen für die griechische Sängerin Savina Yannatou und ihr Ensemble „Primavera“ sowie für die Sprecherin Marie Jung. Sie las aus einem Werk des Schriftstellers Stratis Tsirkas: „Der Schlaf des Schnitters“.

Savina Yannatous Stimme ist ebenso wandlungsfähig wie ihr erstaunliches Repertoire. Sie eröffnete den Abend mit Machalis Siganidis am Kontrabass und Kostas Vomvolos (Kanun und Akkordeon). Die Sängerin mit einer klassischen Ausbildung und enorm viel Experimentierfreude hat ihre Stimme zu einem eigenständigen Instrument entwickelt. Es ist faszinierend zu hören, wie sie ihrer Stimme einen feinen Schmelz verleihen kann, insbesondere bei den orientalischen Ausflügen – wie sie sie kraftvoll und mit Nachdruck einzusetzen versteht oder sanft und klar zum Ausdruck bringt. Ihr Ensemble versteht es, die Stimmungen aufzugreifen und klangvoll zu betonen oder mit wenigen Akzenten der Stimme Raum zu geben. Das Repertoire greift traditionelle griechische Liedformen auf und reicht weit in den mediterranen Raum hinein: zum Vorderen Orient, der Polyphonie des Balkans und zu den spanisch-sephardischen Liedern Salonikis.

„Der Schlaf des Schnitters“ ist eine eher düstere und melancholische Erzählung von Stratis Tsirkas. Sein Hauptwerkt „steuerlose Städte“ gilt als ein Meisterwerk der literarischen Moderne und liegt in deutscher Übersetzung seit 2015 vor. Tsirkas war aktiv in der antifaschistischen Widerstandsszene und verleiht seiner Erzählung eine Perspektive der Verwundbarkeit von Menschen, die in einen inneren Rückzug führt. Fünf Jahre lang hat sich ein Paar nicht gesehen, und das Trauma der Militärzeit kann der Protagonist ebenso wenig ablegen, wie es seiner Frau möglich ist, Brücken zu ihm zu schlagen. Zu tief ist der Graben, der sich zwischen ihnen aufgetan hat. Der Schlaf des Schnitters beschreibt einen Kurzschlaf der müden Schnitter während der Mittagspause, bevor die anstrengende Arbeit weitergeht. Und auch der Held der Geschichte kann sich nur eine kurze Pause gönnen, bevor er wieder in eine imaginäre Wüste zieht, um einen sinnlos wirkenden Kampf weiterzuführen.

Marie Jung liest mit einfühlsamer Stimme, verleiht Nachdruck an entscheidenden Stellen. Sie nimmt ihre Stimme zurück, wenn sie die Trostlosigkeit einer Liebe beschreibt, die keine Chance mehr hat. Das Meer als Bild der Sehnsucht ist ebenso nah wie der „Schnitter“ als Symbol des Todes. Leise untermalen Yannatous und ihr Ensemble die Erzählung, greifen den Faden auf, und die Sprecherin tritt zurück. Es sind fließende und sanfte Übergänge, die der Geschichte etwas von ihrer Schwere nehmen.

So endete ein wirkungsvoll inszenierter Abend, der beim Zuhören viele Saiten anklingen ließ: schwermütig, heiter, lyrisch und ausgesprochen vielseitig.

Zur Reihe Stimmen im Advent gehören drei weitere Programme mit Gesangsensembles und gelesenen Texten. Für die Dramaturgie und die Umsetzung zuständig ist Marion Schmidt-Kumke.