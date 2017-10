Lörrach S-Bahn-Haltepunkt parallel entwickeln

Nachrichten-Ticker

03:19 Bild von gewildertem Nashorn ist Wildlife-Fotografie des Jahres

London - Das Bild eines gewilderten Spitzmaulnashorns mit abgehackten Hörnern ist zur Wildlife-Fotografie des Jahres 2017 gekürt worden. Fotograf Brent Stirton erhielt dafür im Londoner Natural History Museum den Wildlife Photographer of the Year Award. Der Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Naturfotografie. In der Begründung der Jury hieß es, Stirton habe die tragische Szene "beinahe majestätisch" dargestellt. Das Foto sei "symbolhaft für eines der verschwenderischsten, grausamsten und unnötigsten Verbrechen an der Natur".

03:17 Xi Jinping eröffnet Parteikongress der Kommunisten in China

Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in Peking den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas eröffnet. Im Mittelpunkt des ersten Tages steht der sogenannte Politische Bericht des Parteichefs, der damit seine Vision für die zweitgrößte Wirtschaftsnation präsentiert. Die knapp 2300 Delegierten werden den 64-Jährigen auf dem Treffen für weitere fünf Jahre im Amt des Generalsekretärs bestätigen. Auf dem stattfindenden Parteitag will Xi Jinping seine ohnehin schon beträchtliche Machtfülle noch weiter ausbauen, indem er weitere Gefolgsleute in Führungspositionen bringt.

02:45 Hofreiter: Jamaika-Bündnis muss Spaltung der Gesellschaft überwinden

Berlin - Eine mögliche Jamaika-Koalition muss nach Ansicht von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter die Gesellschaft wieder einen. "Es muss das Ziel einer künftigen Regierung sein, die Spaltung der Gesellschaft - in Arme und Reiche, in Stadt und Land sowie in kulturellen Fragen - zu überwinden", sagte Hofreiter dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Für eine "Stillstandkoalition" stünden die Grünen nicht zur Verfügung. Union, FDP und Grüne beginnen heute mit Sondierungen für eine sogenannte Jamaika-Koalition. Am Freitag sprechen die Parteien erstmals in großer Runde.

02:09 Heynckes strebt beim Champions-League-Comeback Sieg gegen Celtic an

München - Jupp Heynckes will auch bei seiner Rückkehr auf die Champions-League-Bühne mit dem FC Bayern gleich wieder einen Sieg bejubeln. Der deutsche Fußball-Rekordmeister empfängt am Abend Schottlands Titelträger Celtic Glasgow in der Münchner Arena. Beide Mannschaften liegen in Gruppe B mit drei Punkten gleichauf hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain. Die Partie ist damit ein frühes Schlüsselspiel im Kampf um den Achtelfinaleinzug. Für Heynckes ist es die erste Partie in Europas Königsklasse seit dem Finaltriumph mit den Bayern am 25. Mai 2013 im Londoner Wembley-Stadion gegen den BVB.

01:58 Kabinett beschließt kurze Verlängerung von Auslandseinsätzen

Berlin - Die Bundesregierung will die Verlängerung von gleich sieben Auslandseinsätzen der Bundeswehr beschließen - allerdings nur um jeweils drei Monate. Betroffen sind alle Einsätze, deren Mandate in den kommenden Monaten auslaufen. Da die Bildung der neuen Bundesregierung aber lange dauern könnte, sollen die Bundestagsmandate erstmal nur bis zum Frühjahr vom Parlament verlängert werden, um außenpolitische Kontinuität zu gewährleisten. Dann muss der Bundestag über die Verlängerung entscheiden. Am Kern der Einsätze soll sich zunächst nichts ändern.