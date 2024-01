Lörrach: Sänger fassen Pläne für die Zukunft

Rückblick

Erinnert wurde an das publikumswirksame Konzert am 6. Mai in der neuen Brombacher Sporthalle unter dem Motto „Amigos para siempre“, das gemeinsam mit dem Männerchor des Gesangvereins „Eintracht“ Binzen veranstaltet wurde, heißt es in einer Mitteilung des Brombacher Chors. Des Weiteren standen der Auftritt beim Himmelfahrtsgottesdienst im Pfarrgarten der evangelischen Kirchengemeinde auf dem Programm, der Ausflug nach Ettenbühl im Juni und das traditionelle Abschlussessen in der „Alten Laube“ im Juli. Erstmals nach der Coronapause beteiligte sich der Chor wieder am Schlossgrabenfest, hielt eine Adventsfeier im Probelokal ab und beendete das Jahr mit dem Weihnachtssingen im Rathauspark.

Ausblick und Dank

Bekannt gegeben wurden die Termine und Herausforderungen für die kommenden vier Monate. Ein großes Dankeschön gilt dem Männerchor Binzen für seine Mitwirkung beim Konzert in Brombach am Samstag, 27. Januar. Ein Zusammentreffen der beiden Chöre wird organisiert mit einem gemeinsamen Abendessen im evangelischen Gemeindehaus, bei dem das Singen und der Austausch von Erinnerungen nicht zu kurz kommen dürften, heißt es.