Lörrach SAK will mit Hüpfsack für Bewegung sorgen

Ähnlich sehe es in Tumringen aus. Man gehe gezielt an Orte, wo es viele Familien mit Kindern gibt, so auch in Stetten. Diese beiden Orte gehören ebenso zu den noch anzulaufenden Quartieren wie jenes der Neumatt und die Anschlussunterkünfte in Brombach und Haagen. Es ist laut Rimkus wichtig, dass die Kinder einen einfachen Zugang zu Bewegungsmöglichkeiten bekommen. Die jeweiligen Termine hängen vor Ort aus und es wird darüber hinaus in den Quartieren direkt informiert.