Lörrach Salzert als Rettung in der Wohnraumnot

So kam es, dass etwa 25 Hektar, immerhin rund 15% des Stettener Waldbesitzes, gerodet wurden. Das gerodete Land, das Allmendfeld, wurde 140 Dorfbewohnern zur Nutzung zugeteilt. Doch auf dem leicht salzhaltigen Keuperboden, wie der Gewannname Salzert schon sagt, war kein Ackerbau möglich. So konnte das Allmendfeld lediglich für Vieh genutzt werden und verlor mit der Zeit an Wert für die abnehmende Landwirtschaft.

Riesige Wohnungsnot nach 1945

Gut 100 Jahre später gewannen die Matten des Allmendfeldes Salzert wieder an Bedeutung. Walter Franke schreibt 1977: „25 Jahre zuvor hätte der Betrachter den Salzert als eine nicht mehr landwirtschaftlich genutzte, fast könnte man sagen, gleichsam in sich ruhende und ab und zu mit Kirschbäumen bestandene Höhe bezeichnet.“ In diesem Jahr 1952 wurde der erste Bebauungsplan für den Salzert entworfen. Die Idee stammte von Bürgermeister Karl Arzet, einem Sozialdemokraten, der das Brachland zur Bebauung für „kleine Leute“ zu einem sehr niedrigen Grundstückspreis zur Verfügung stellen wollte. Wie schon 1848 war dieser Gedanke aus großer Not geboren. In Lörrach herrschte schon lange Wohnungsmangel. Zwischen 1914 und 1945 war nur wenig gebaut worden. Zu erwähnen ist der Bau der Homburg Siedlung.

Obwohl in Lörrach durch den Zweiten Weltkrieg – anders als in vielen anderen Städten – kein Wohnraum zerstört war, verschärfte sich ab 1949 die Situation: Nachdem bis dahin nur wenige Menschen aus den Ostgebieten in den äußersten Südwesten gekommen waren, begann die neu gegründeten Bundesrepublik, Flüchtlinge und Vertriebene gleichmäßig auf alle Landkreise zu verteilen. Lörrachs Bevölkerung wuchs dadurch bis 1960 um 8000 auf rund 32 000 Einwohner. Viele mussten zuerst in Behelfsbauten unterkommen, die bis in die sechziger Jahre bestehen blieben. 1960 waren 25 Prozent der Lörracher Bevölkerung als Flüchtlinge oder Vertriebene in die Stadt gekommen. Mit zunehmendem Wohlstand durch das „Wirtschaftswunder“ der fünfziger Jahre stiegen zudem die Ansprüche ans Wohnen.

Der 1948 gewählte SPD-Oberbürgermeister Arend Braye nahm zusammen mit Bürgermeister Karl Arzet als einer der ersten in Baden den sozialen Wohnungsbau wieder auf. Eine große Hilfe war die seit 1907 bestehende Baugenossenschaft. Zudem wurde 1956 die Städtische Wohnbau Lörrach gegründet. Erstes großes Projekt war ab 1952 die Nordstadt beiderseits der Bahnlinie. In drei bis vierstöckigen Wohnblocks mit Grünflächen wurden zwei neue Stadtviertel geschaffen: am Wintersbuck und westlich der Homburg-Siedlung. Zudem konnten 1957 die ersten Bewohner ins Neumattquartier einziehen, das erste große Bauvorhaben der Wohnbau. Obwohl bis 1960 rund 2700 Wohnungen geschaffen wurden, gab es immer noch 1200 wohnungssuchende Familien.

Streit um Bebauung des Salzert

Für weiteren Wohnungsbau wurden große Flächen gebraucht. Doch die Idee von 1952, den Salzert zu bebauen, stieß auf großen Widerstand. Für viele war es unvorstellbar, eine Trabantenstadt auf dem Stettener Allmendfeld zu errichten, der Eingriff in die Natur schien zu groß. Als Alternative wurde das Riederfeld nördlich der Rheinfelderstraße oberhalb des Hünerbergs vorgeschlagen. Wegen des Kalksteinuntergrunds und Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung kam das allerdings nicht in Frage. Auch das Grütt, wichtigstes Wasserschutzgebiet, kam ins Gespräch. Zum Glück wurde diese Idee nicht ernsthaft erwogen. Untersuchungen des Baugrunds auf dem Salzert hingegen kamen zu einem positiven Ergebnis. Im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit wurde weiter kontrovers diskutiert.

Im November 1958 wurde schließlich der Ideenwettbewerb „Waldsiedlung Salzert“ ausgeschrieben, den Wolfgang Loebert aus Schopfheim gewann. Im Jahr darauf wurde das Projekt mit seiner ringförmigen Erschließung der Öffentlichkeit vorgestellt. Strittig war noch die Zufahrt zum Salzert von Stetten über den Steinenweg. Dafür mussten vor dem Ausbau auf 500 Metern Länge Kalksteinausläufer weggesprengt werden. Im Februar 1960 stimmte der Stadtrat mehrheitlich dem Salzert-Ausbau zu, im Juni kam die Genehmigung vom Regierungspräsidium. Doch im August 1960 starb Oberbürgermeister Arend Braye im Alter von 70 Jahren an einem Herzversagen. Nach ihm benannte man später die große Ringstraße auf dem Salzert.

Die Realisierung des Neuen Stadtteils

Als mit der Realisierung des neuen Stadtteils Salzert begonnen werden konnte, war auch Bürgermeister Karl Arzet nicht mehr im Amt. Der frisch gewählte Oberbürgermeister Egon Hugenschmidt trieb das Projekt Salzert aber energisch voran. Am 16. April 1963, Osterdienstag, erfolgte der Spatenstich für den Baubeginn mit einem Einfamilienhaus. Schon im Juni begann die Wohnbau mit drei großen Wohnblöcken im Röttelnblick. 1966 hatte sie bereits sechs große Wohnhäuser mit 186 Wohnungen gebaut und weitere Wohnungen in Planung. Problematisch war anfangs die Infrastruktur, erst 1965 erfolgte ein Telefonanschluss und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr war schlecht. Immerhin ist die Mitte des Salzert gut 1,5 Kilometer vom Stettener Zentrum entfernt. Wichtig war daher 1966 der Bau des evangelischen Kindergartens mit Räumen für die Kirchengemeinde. Der Bau eines Einkaufszentrums wurde ungünstiger Weise am unteren Ende verwirklicht.

Nach Protesten konnten 1974 vier achtgeschossige Hochhäuser am oberen Ende des Salzert gebaut werden. In dieser ersten Bauphase wurden 1200 Wohnungen vor allem durch die Wohnbau geschaffen. Doch der Salzert geriet wie viele Trabantenstädte in den Ruf, sozialer Brennpunkt zu sein. Dabei ist auf dem Salzert auch viel Gemeinschaft entstanden und die Nähe zur Natur einzigartig. In den 80er Jahren wurde der Salzert um das Gebiet Vorengele mit Einfamilienhäusern erweitert. Dadurch sollte die soziale Zusammensetzung auf dem Salzert besser vermischt werden. Die kaum tragbare Verkehrssituation entspannte sich durch eine zweite lange umstrittene Zufahrt von der Rheinfelderstraße zum Salzert. Der Bau des Katholischen Gemeindezentrums „Max-Metzger-Haus“ und der Salzert-Grundschule erweiterten 1990/91 die Infrastruktur.

Heute leben etwa 2.600 Menschen auf dem Salzert. In den letzten Jahren hat die Wohnbau in die Sanierung der Hochhäuser und Wohnblocks investiert und Stadtteilarbeit betrieben. Eine Erweiterung des Salzert steht momentan zur Diskussion – wieder in Zeiten großer Wohnungsnot.