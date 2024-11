Lörrach: Salzert-Bewohner sind gefragt

Wie kann Lörrachs südöstlichster Stadtteil Salzert zukünftig lebenswerter gestaltet werden? Mit dem Projekt „Mein Salzert – für Jung und Alt“ will die Stadt in Kooperation mit dem SAK in den kommenden Wochen und Monaten im Austausch mit den Stadtteilbewohnern Informationen und Ideen sammeln. In einem ersten Schritt wurden dafür zwei Umfragen gestartet, an denen sich die Salzertbewohner bis einschließlich 16. Dezember beteiligen können.