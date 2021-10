Lörrach Sanierung wird dringender

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde außer dem Wiederaufbau des Dröschischopfes fast keiner der Brombacher Anträge verwirklicht. Alle drei Fraktionen regten daher die Übernahme der Projekte aus dem vergangenen Jahr in den Wunschzettel 2022 an. An erster Stelle steht – wohl zum zehnten Mal in Folge – die Sanierung von Fassade und Dach der Brombacher Ortsverwaltung, dem so genannten „Schlössle“.

Ortsvorsteherin Silke Herzog merkte dazu an, dass inzwischen ein Gutachten vorliege. Danach bestehe bei der Sanierung der Fassade ein dringender Handlungsbedarf. Schon aus Sicherheitsgründen müsse die Sanierung nun endlich in Angriff genommen werden. „Der Zustand der Ortsverwaltung spricht der Energiestadt Lörrach Hohn“, merkte dazu Harald Eberlin (SPD) an.