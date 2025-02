Lörrach: Sarah Hagmann bei ARaymond

Thema Fachkräfte

Im Gespräch mit Geschäftsführer Jürgen Trefzer und Andreas Manzke, Personalleiter bei ARaymond, ging es um den Wandel in der Automobilindustrie und wie die Fachkräftesituation in den Ausbildungsberufen gestärkt werden kann, heißt es in der Mitteilung des Grünen-Wahlkreisbüros.

Familienunternehmen

Das Familienunternehmen ARaymond – weltweit in 25 Ländern vertreten – entwickelt und produziert in Deutschland vor allem Befestigungselemente für die Automobilindustrie; im Dreiländereck mit Standorten in Weil am Rhein und in Lörrach. Als Automobilzulieferer ist das Unternehmen spätestens seit 2020 von der schwächeren Marktsituation betroffen. Für das Unternehmen ist es daher wichtig, dass es mit der Gesamtwirtschaft wieder aufwärts geht, heißt es weiter. Dazu bräuchten Unternehmen Sicherheit und Klarheit in den politischen Rahmenbedingungen.