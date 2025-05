Lörrach: Sarah Hagmann besucht die Schöpflin Schule

Hundertermarke erreicht

Seit dem Start im Sommer 2021 ist die Schöpflin Schule, eine Schule in Trägerschaft der Schöpflin Stiftung, stetig gewachsen: Mit 20 Kindern hat die Grundschule begonnen, heute sind es bereits mehr als 80 und im Sommer wird die Schule fast die 100er Marke erreichen, heißt es. Eine Gruppe von 24 Personen bilde ein multiprofessionelles Team und begleite die Grundschulkinder beim Lernen und Sammeln von Erfahrungen in etwas anderen Strukturen als dem klassischen Unterricht. Durch eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Kindern und Lernbegleitern mit individuellen Lern- und Übungszeiten sowie einem hohen Maß an Partizipation soll es den Kindern gelingen, Freude am Lernen zu haben und erlebnisorientiert und offen miteinander zu wachsen.

Avé betont laut der Mitteilung, dass diese Form der Grundschule nur ein Baustein in einer vielfältigen Schullandschaft sein kann. Deshalb lege die Schule großen Wert auf einen Austausch mit anderen Schulen und eine enge Kooperation mit anderen Akteuren im Bildungssystem. „Uns ist es wichtig, bei der Aufnahme der Schüler darauf zu achten, dass die Zusammenstellung der Lerngruppen möglichst die Heterogenität der Gesellschaft abbildet, sich also die Vielfalt der sozialen oder familiengeschichtlichen Herkunft widerspiegelt“, wird die Schulleiterin in der Mitteilung zitiert. „Dazu trägt zum Beispiel das solidarische Beitragsmodell der Schulgebühren bei.“