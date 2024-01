Lörrach: Satirische Reise mit Josef Hader

In dem Stück entführt der vielseitige Künstler sein Publikum in eine Welt aus scharfzüngigen Pointen und intelligentem Wortwitz, während er gleichzeitig tiefgründige Einblicke in die Abgründe der menschlichen Existenz gewährt, heißt es. Mit seiner unnachahmlichen Art verbindet Hader humorvolle Anekdoten mit einer gehörigen Portion Selbstironie, die das Publikum gleichermaßen zum Lachen und Nachdenken bringt.

Eine Kostprobe: „Immer is irgendwas. Entweder die Füße schlafen mir ein. Oder sie jucken. Dann krieg ich wieder keine Luft, wenn ich schneller geh. Oder ich hab einen Schweißausbruch. Dann friert mich wieder. Das Essen schmeckt mir nimmer, der Sex ist fad, die Hosen sind zu eng. Was is das bitte? “