Eine Sattelzugmaschine überrollte am Mittwoch gegen 14.40 Uhr in der Straße Beim Haagensteg in Lörrach ein Fahrrad. Der 73-jährige Fahrradfahrer war glücklicherweise nicht unter den Lastwagen geraten und wurde leicht verletzt. Der 50-jährige Lkw-Fahrer war aus einem Grundstück auf die Straße eingebogen und hatte hierbei den herannahenden Fahrradfahrer erfasst. Während das Fahrrad unter die Räder geriet, wurde der Radler weggestoßen und stürzte auf die Straße. Er wurde laut Polizei vom Rettungsdienst versorgt. Das Fahrrad wurde zerstört. Am Lastwagen entstand kein Sachschaden.