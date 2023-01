Lörrach (mcf). Trotz gestiegener Preise und im Vergleich zum Vorjahr deutlich eingeschränkten Öffnungszeiten erfreut sich die Sauna aktuell großer Nachfrage. Daher soll diese an einem Tag mehr in der Woche öffnen, kündigte Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Droll am Donnerstagabend im Ausschuss für Umwelt und Technik an.