An der Straßenkreuzung Salzertstraße/Dinkelbergstraße steht seit wenigen Tagen ein Schaukasten. Direkt an der Bushaltestelle und neben dem Bücherschrank gelegen, soll der Kasten Bewohner über aktuelle Angebote und Veranstaltungen im Stadtteil informieren, teilt die Stadt Lörrach mit. Die Idee für den Schaukasten entstand im Rahmen eines Quartierentwicklungsprojekts „Mein Salzert - für Jung und Alt“. Der Wunsch nach einem Schaukasten wurde sowohl bei der initialen Umfrage wie auch in den projektbegleitenden Workshops von den Quartiersbewohnern benannt. Demnach wünschen sich viele Menschen im Quartier eine Übersicht über Angebote und Aktivitäten. Der neue Schaukasten soll diesem Bedürfnis nun Rechnung tragen. Die Anschaffungskosten betrugen rund 900 Euro. Die Montage erfolgte mit Unterstützung des Werkhofs. Finanziert wurde er mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Quartiersimpulse“ des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. Für die Betreuung ist der SAK zuständig. Personen, die einen Aushang oder Flyer platzieren möchten, können sich an Karin Lettmann, k.lettmann@sak-loerrach.de, wenden.