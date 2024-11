Lörrach: Schenken mit Pro Lörrach

Die Ziehungen

Bei den Ziehungen am 5., 12. und 19. Dezember werden jeweils sieben Gewinner ermittelt. Außerdem findet am 9. Januar eine Sonderziehung unter allen Teilnehmern statt, bei der Pro Lörrach noch einmal zusätzlich Gutscheine im Gesamtwert von 600 Euro verlost.

Auch in diesem Jahr läuft die Aktion vom 1. Adventssamstag bis einschließlich Geschäftsschluss an Heilig Abend. Wer in dieser Zeit mindestens einen Pro Lörrach Gutschein in einer der fünf Verkaufsstellen erwirbt, kann einen der Teilnahme-Coupons, die in den Verkaufsstellen ausliegen, vor Ort ausfüllen und in die Sammelbox werfen: in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Dreiländereck, in der Geschäftsstelle Lörrach Mitte der Volksbank Dreiländereck, in der Touristinformation sowie der Verkaufsstelle des ADAC am Bahnhofsplatz.