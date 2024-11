Lörrach: Schlechtes Wetter und Personalmangel verderben den Badespaß – Wie geht es weiter?

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Freibadsaison mit Licht und Schatten Wetterunbill und Personalmangel trüben die Zwischenbilanz der aktuellen Freibadsaison im Parkschwimmbad. Mit bisher rund 57 000 Besuchern bleibe man hinter den vergangenen Jahren zurück, sagten die Verantwortlichen.

Vorjahreswerte verfehlt

Zur Freibadbilanz zählen auch die nackten Zahlen. Gestartet wurde bei ungewöhnlich kaltem Wetter, welches sich sehr negativ auf die Besucherzahlen auswirkte. So konnten innerhalb der ersten sechs Wochen seit der Eröffnung (18. Mai bis 2. Juli) lediglich 20 837 Badegäste begrüßt werden. Zum Vergleich: 42 273 Badegästen waren es im Vergleichszeitraum 2024 – bereits mehr als doppelt so viele. Unterm Strich standen in der gesamten Saison an 105 Öffnungstagen insgesamt lediglich 71 689 Besucher. Schallenberger: „Die in den letzten beiden Jahren erreichte Marke von 100 000 Besuchern konnte in dieser Saison nicht erreicht werden.“