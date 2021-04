Lörrach Schnell mit dem Rad zum Klinikum

Lörrach. Unter Federführung des Landkreises Lörrach nimmt der Streckenverlauf des neuen Radschnellweges RS 7 immer mehr Gestalt an. Für die Trassenführung am ZKL werden drei Varianten geprüft. „Wir wollen das Zentralklinikum mit einer attraktiven, direkten Trassenführung an die Stadt anbinden“, erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic. „Dies ist für uns ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Fahrradstrategie 2025+.“

Alle drei Varianten verlaufen Richtung Steinen südlich des Bahngleises und überqueren die Wiese auf einer Brücke. Während Variante 2a an die Schopfheimer Straße anschließt, unterqueren Variante 3a und 3b die Bahnlinie im Bereich der Wiese und verlaufen nördlich der Bahnlinie Richtung Brombach. Der weitere Streckenverlauf in Brombach ist derzeit noch in Prüfung.