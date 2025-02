Lörrach: Schnitzelbänggler ziehen durch Lörrach

Zehn Cliquen

Zehn Cliquen gaben sich am Freitagabend an fünf Standorten die Klinke in die Hand. Einer dieser Veranstaltungsorte ist das Gasthaus Linde in Haagen. Dort wirkt gegen 19.30 Uhr noch alles wie in einer sehr vollen, aber ansonsten normalen Pizzeria. Wenige Minuten später haben die Narren das Lokal fest im Griff. Mal mit gesprochenen Versen, mal mit Gesang lassen die Cliquen das vergangene Jahr heiter Revue passieren. Dabei werden die Themen von liebevoll gemalten Helgen veranschaulicht. Diese Bilder sind fester Bestandteil eines Schnitzelbankabends in der alemannischen Fasnacht.

Lästige Tigermücke

Auf dem Podest im Gastraum machen die Schrobbechöpf us Stette den Anfang. Für die lästige Tigermücke schlagen sie eine Umsiedlung nach Hauingen vor, wo es dann doch bitte die „Mugge-Dätscher“ mit den Eindringlingen aufnehmen sollen. Auch erzählen sie von einem lustigen Kaffeekränzchen, bei dem die Kekse vom Enkel eine gewichtige Rolle gespielt haben sollen. Und wie immer kommt die Clique bei ihren Betrachtungen zu einem eindeutigen Ergebnis: „Hätte sie doch lieber Schittli gespalte!“