Lörrach Schnitzelbank, Pins und Plaketten auf Vorbestellung

Bestellen kann man bis zum 18. Februar unter Angabe der Bestellung (Schnitzelbank zwei Euro, Pin 2,50 Euro, Plakette sieben Euro), dem vollständigen Namen und der Adresse per Telefon und WhatsApp unter Tel. 01573/ 799 35 68. Man kann auch die Bestellzettel, die auf der Ortsverwaltung Hauingen und bei Matje Metzgerei und Lebensmittel ausliegen, in den Briefkasten im Eingang des Schlämpe-Kellers (Schulstraße 1, Hauingen) einwerfen. Die Auslieferung erfolgt am 20. Februar. Nicht in Hauingen wohnhaften Personen werden die Bestellungen gegen einen Aufpreis von zwei Euro per Post zugeschickt. Hier ist nur die Bezahlung per Vorkasse möglich. Weitere Infos unter www.chruttschlaempe.de und auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Chruttschlämpe-Clique