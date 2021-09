Lörrach Schöner scheitern – aus Fehlern lernen

Lörrach. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung im Juli teilen drei weitere Unternehmer bei der „Fuckup Night Lörrach Vol 2“ am 30. September ab 19 Uhr im „Startblock Coworking Space Lörrach“ ihre Geschichte vom Scheitern mit der Öffentlichkeit. „Fuckup Nights“: Der provokante Titel erweckt Aufsehen – das soll er auch. Die Geschichten öffentlich zu erzählen, in denen man so richtig gescheitert ist, das ist in unserer Leistungsgesellschaft immer noch kein Thema für einen Dinnerabend. Drei Unternehmer teilen ihren „Fuckup“ in zehn Bildern in zehn Minuten mit dem Publikum.