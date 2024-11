Lörrach: Schöpflin Stiftung stellt Weichen für die Zukunft

Die Weichenstellung

Nun stellt die Stiftung Weichen für die Zukunft: Hans Schöpflin (83) wird sich nach zwei Jahrzehnten Aufbauarbeit aus dem operativen Geschäft zurückziehen und sein Augenmerk auf die Arbeit als Vorsitzender des Stiftungsbeirats legen. „Selbstverständlich werde ich die weiteren Entwicklungen, neuen Initiativen und Projekte der Stiftung weiter eng begleiten“, sagte er im Plankiosk auf dem Brombacher Fabric-Gelände. Seine Tochter Lisl wird ab 2025 die neu geschaffene Rolle der stellvertretenden Vorsitzenden im Stiftungsbeirat übernehmen.

Lisl Schöpflin

Sie ist bereits seit 2022 Teil dieses Gremiums, dem neben weiteren Familienmitgliedern Personen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft angehören. Die 45-jährige promovierte Historikerin lebt mit ihrer Familie in Mexiko-City und leitet die in den USA ansässige, ebenfalls von Hans Schöpflin gegründete Panta Rhea Foundation, die sich „für eine gerechte Welt einsetzt, indem sie lokale Gemeinschaften und Grassroots-Organisationen in ihrem Einsatz für Ernährungssouveränität und biologische Vielfalt unterstützt“, so die Stiftung. Zudem sitzt sie im Beirat der Spore Initiative. Diese wurde von Hans Schöpflin als Stiftung gegründet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Bereich von Kunst und Kultur. „Gemeinsam mit meinem Vater werde ich den Rahmen dafür schaffen, dass das Stiftungsteam unter Leitung von Tim Göbel die bisherige Arbeit auch in Zukunft erfolgreich fortsetzen kann“, sagte sie.