Lörrach: Schöpflin-Vorzeigeprojekt erhält weiteren Rückenwind

Parkplätze als Problem?

„Das Schöpflin-Quartier will offen, niedrigschwellig einladend, zur Mitwirkung anstiftend, lebendig und sowohl in Bau als auch Nutzung nachhaltig sein“, heißt es von Seiten des Gestaltungsbeirats, der das Projekt bereits positiv bewertet hat. Zu Recht habe es bisher schon viel Lob gegeben, befand auch Fritz Böhler (Grüne). Es sei ein „Projekt mit großem Vorbildcharakter“, lobte er den Investor. Von einem „Bomben-Projekt“ sprach Bernhard Escher (CDU). Ein Magengrummeln verursacht bei ihm aber die künftige Parksituation, da der Stellplatzschlüssel gering sei und die Parkplätze für die Sporthalle und die Schöpflin-Stiftung dann nicht ausreichen dürften, so seine Vermutung. Dass künftig Ärzte auf dem Areal tätig sein werden, bewertete Christiane Cyperrek (SPD) als sehr gut. Die geringe Anzahl an Parkplätzen sei angesichts des Klimawandels erforderlich. Von einem „sehr schlüssigen Projekt“ sprach Matthias Lindemer (FW). Zwar habe er Bauchschmerzen wegen der Parkplätze, da der Schlüssel nur 0,4 pro Wohnung betrage. „Doch irgendwo müssen wir anfangen.“ König verwies auf die privatrechtlichen Grundlagen, die ein Quartier möglichst ohne Auto vorsehen würden. Es werde hiermit ein besonderes Spektrum angesprochen.