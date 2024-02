Lörrach: Schöpflins Wundertüte

Die Stücke

Theater des Lachens: „Jeda, der Schneemann“ (ab vier Jahren), wird am Sonntag, 18. Februar 2024, 15.30 Uhr und Montag, 19. Februar, 11 Uhr, gezeigt. Jeda, der Schneemann hat einen großen Traum. Er möchte einmal den Sommer erleben. Dafür braucht es aber Mut, Kraft und Zuversicht. Das ist alles nicht so einfach, wenn es draußen immer wärmer wird. All seine Freunde sind schon geschmolzen, er aber will durchhalten. Ob er es schafft – wir werden es erleben.

Eine Geschichte voller Poesie, von Traum und Wirklichkeit, vom Ende, das ein neuer Anfang ist.

Unwiderstehlich

Das Weite Theater: „Der schaurige Schusch“ (ab fünf Jahren), zu sehen am Sonntag, 3. März, 15.30 Uhr und Montag, 4. März, 11 Uh . Auf dem einsamen Berg Dogglspitz leben der bockige Hirsch, das scheue Huhn, die garstige Gams, das maulige Murmeltier und der Party-Hase. Als der schaurige Schusch zu ihnen auf die kühle Bergspitze ziehen möchte, sind sie gar nicht begeistert. Sie kennen den schaurigen Schusch zwar noch nicht, doch bestimmt ist er grausig, muffelig und furchterregend. Während sie noch diskutieren, sind die Umzugskisten schon da. Und dann kommt auch noch eine Einladung zur Einweihungsparty, der einer von ihnen nicht widerstehen kann.

Das Stück zeigt Theater über Vorurteile, Neugierde und die entrückende Welt des Hochgebirges.

Tickets & Infos: www.werkraum-schoepflin.de