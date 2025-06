Die Bundespolizei führt derzeit ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und sucht in diesem Zusammenhang eine mutmaßlich geschädigte Frau. Konkret ermittelt die Bundespolizei gegen einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der im Verdacht steht, am Sonntag, 1. Juni, gegen 19.20 Uhr in der S 5 von Schopfheim nach Lörrach exhibitionistische Handlungen begangen zu haben. Anhand der bisher vorgenommenen Videoauswertung besteht der Verdacht, das der Mann sich nicht nur gegenüber einer 14-jährigen deutschen Staatsangehörigen entblößt hat, sondern auch gegenüber einer bislang unbekannten Frau, teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mit. Der Tatverdächtige trug an dem Tag ein orangefarbenes T-Shirt und einen Hut und verließ den Zug an der Haltestelle Lörrach-Schwarzwaldstraße, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei weiter. Die unbekannte Frau, die an dem Tag nach Angaben der Polizei ein rotes, schulterfreies Oberteil, eine schwarze Hose, schwarz-weiße Sneaker und eine schwarze Handtasche trug, wird gebeten, sich unter Tel. 07628 / 80 59 0 bei der Bundespolizei zu melden.