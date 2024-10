Lörrach: Schritte gegen moderne Sklaverei

In vielen Städten wird demonstriert

Nicht nur in Lörrach, sondern in vielen deutschen Städten und in 50 Ländern weltweit haben am 19. Oktober – zeitnah zum EU-Tag gegen Menschenhandel – hunderte lokale Schweigemärsche stattgefunden. Dieser „Marsch für die Freiheit“ wurde ursprünglich 2014 von der internationalen Organisation A21 ins Leben gerufen. Er wird seitdem von den vielen lokalen Veranstaltern immer am Samstag vor oder nach dem EU-Tag gegen Menschenhandel (18. Oktober) begangen, um für dieses brisante Thema zu sensibilisieren.

Auch am Lörracher Rathaus ging es entlang. Foto: zVg

Bundesweit engagieren sich dafür viele Vereine, Gruppen und Kirchengemeinden und setzen sich gegen diese „weltweite Ungerechtigkeit“ ein. In Deutschland wird die Aktion zudem vom Bündnis „Gemeinsam gegen Menschenhandel“ unterstützt.