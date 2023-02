Lörrach Schüfeli-Orde für Dalbi-Star

Bunter Buureball

Jede Menge Stimmungskanonen gaben sich beim Buureball des Musikvereins am Samstagabend in der Festhalle ein lustiges Stelldichein. Einzelmasken und Gruppen aus Lörrach, dem Wiesental und aus dem Markgräflerland zauberten bunte Bilder in die dekorierte Arena. Eine Gruppe kam sogar aus der Gegend um Heidelberg.

Der Musikverein schoss den Vogel ab mit seinem Buureball. Vorsitzender Holger Gertz, Schatzmeister Klaus Rempfer und das komplette Orchester sorgten für das Wohlergehen der Gäste im Saal, an der Bar und in der Kaffeestube. „Es ist alles friedlich und stimmungsvoll verlaufen“, freute sich Vorstandsmitglied Rempfer.

Jung und Alt strömte aus der Region herbei und machte die Narhalla zum Tollhaus. Der Hauger Buureball – in grauer Vorzeit ein reiner Preismaskenball - entfachte magnetische Wirkung.

„Zivil“ gekleidete Gäste waren an den fünf Fingern abzuzählen. Die meisten kreuzten in tollem Outfit auf - von A (wie Aschenputtel) bis Z (wie Zombie), dazu sagenhafte Fantasiegruppen, die allesamt die bunt dekorierte Halle in ein heiteres Narrenmeer verwandelten.

Gern gesehene Gäste waren die Guggemusiken aus der Region. „Wir sind unterm Strich zufrieden“, freuten sich Holger Gertz und sein Team. Obwohl den Musikern nach dem Buureball nur wenig Schlaf vergönnt war, marschierten sie am Sonntag mit starker Kondition dem Brauchtumsumzug voraus (siehe Bericht auf der ersten Lörracher Seite).

Finale in Sicht

Mit Schnitzelbänken endet am heutigen Montag im Keller der Chrutschlämpe die Buurefasnacht. Allem Anschein nach geben die Fasnächtler ab 19 Uhr den Schlüssel zum Rathaus an Ortsvorsteher Günter Schlecht zurück, der seine Amtsgeschäfte dann wieder „in geordneten Bahnen“ führen wird. Da die Narren mittlerweile alle Vorwürfe gegen den „Burgi“ entkräftet haben, sieht Schlecht nach eigenen Angaben keinen Grund, im Ortschaftsrat die Vertrauensfrage zu stellen.

Endgültig „ausgelöscht“ wird die Buurefasnacht 2023 am kommenden Samstag, 4. März, beim Fasnachtsfüür auf dem Hasel. Treffpunkt und Abmarsch der Teilnehmer ist um 19 Uhr bei der ehemaligen Gärtnerei Grieshaber an der Hägelbergstraße.