Lörrach: Schüler aller Klassenstufen beschäftigen sich mit dem Klimawandel

Der Klimatag ist ein Projekt der „Klimaneutralen Schule“ und wird in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Lörrach sowie zahlreichen engagierten Helfern der Schulgemeinschaft und regionalen Partnern umgesetzt. Zu diesen gehören unter anderem die „PV-Balkon-Berater“ vom „Runden Tisch Klima Lörrach“, die IG-Velo Lörrach, das Textile Upcycling Center (TUC), die Energie aus Bürgerhand Hägelberg (EABH), die Gärtnerei Berg in Binzen, das Trinationale Umweltzentrum in Weil am Rhein (TRUZ) und die Solare Zukunft aus Freiburg. Darüber hinaus engagieren sich lokale Akteure und Unternehmen wie das „Schüttwerk“ Lörrach und die „Wertstätte“ Basel bei diesem Projekt. Der Werkhof der Stadt Lörrach stellt einen Klassensatz Müllzangen und –säcke für eine Müllsammelaktion der fünften Klasse bereit. Für die jüngeren Schüler finden die Workshops im Klassenverband statt. Ab der sechsten Klasse können die Jugendlichen aus einer Vielzahl von Projekten und Exkursionen wählen, die ihren Interessen entsprechen.

Zum Abschluss lädt das Klimateam alle Beteiligten zu einem gemeinsamen veganen Mittagessen, das vom Mensateam zusammen mit einer Gruppe von Schülern der Oberstufe zubereitet wird.