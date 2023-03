Lörrach Schüler aus Sens im Rathaus

Stolz präsentiert er die Flagge mit dem Wappen von Sens, die im Rathaus hängt.

Ins Goldene Buch

„Tragt euch bitte alle in das goldene Buch der Stadt Lörrach ein, dort tragen sich alle wichtigen Gäste der Stadt Lörrach ein, also auch ihr“, richtet sich Bernnat an die französischen Gäste. Als Andenken darf sich jeder ein Glas mit dem aufgedruckten Lörracher Wappen mitnehmen. Die Schüler freuen sich über das freundliche Willkommen und bedienen sich am Nusszopf und den Getränken.

Es ist schön hier.

„Alle sind zufrieden. Es ist ein echt guter Empfang“, sagt Pottier zusammenfassend mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Einige Schüler bemühen sich, ein paar Worte auf Deutsch an die Veranstalter zu richten, „Vielen Dank, es ist schön hier. Wir sind sehr glücklich über den netten Empfang.“