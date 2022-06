Lörrach Schüler fühlen Politikerin auf den Zahn

Die Verzahnung von Politik und Bildung spielt für Stöcker nach eigener Aussage eine wichtige Rolle. Darum habe sie als Bürgermeisterin die politische Jugendarbeit unterstützt, und darum komme sie sehr gern an Schulen und spreche mit Schülerinnen und Schülern. „Politische Beteiligung Jugendlicher sollte gefördert werden. „Doch leider werden Projekte wegen fehlender Haushaltsmittel oft nicht umgesetzt, was zur Frustration bei den Jugendlichen führt“, bedauerte sie. Umso mehr freue sie sich über die Gründung der Schüler-Union in Rheinfelden, deren Initiator sie als Praktikant während des Wahlkampfs unterstützt hat.

Im Austausch mit den Schulleitern der FES waren schließlich unter anderem Zusammenarbeit und Umgangsformen im Bundestag Thema. Die Abgeordnete berichtete über Entgleisungen, vor allem aus der AfD. Wie man es schaffe, in dieser Atmosphäre seine persönlichen Werte zu behalten? Authentizität sei wichtig. Und sich immer wieder den Spiegel von Menschen aus dem privaten Umfeld vorhalten zu lassen. „Aber fragt mich das nochmal in vier Jahren“, so die Politikerin.