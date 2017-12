Lörrach Schüler helfen Bedürftigen

Im Tafelladen an der Hofmattstraße hat am Dienstag eine vorgezogene Weihnachtsbescherung stattgefunden. Für die Kinder der Tafelladen-Kunden hatten Schüler des Hebel-Gymnasiums rund 100 Pakete geschnürt, die an diesem Nachmittag verteilt wurden.

Von Gottfried Driesch

Lörrach-Brombach. Die Organisation des Projekts „Weihnachten im Schuhkarton“ hatten Mitglieder der Schülermitverantwortung (SMV) des Hebel-Gymnasiums übernommen. Aus der Jahregangsstufe elf koordinierten Lola Kita und Franziska Messerer die Aktion. Zudem waren jeweils ein Schüler der Jahrgangsstufen fünf und sechs mit von der Partie.

Alle Kinder der Schule konnten sich mit einer Spende beteiligen – so seien 100 Pakete zusammengekommen. In vielen der liebevoll in Weihnachtspapier eingepackten Überraschungen seien neben Süßigkeiten auch Spielsachen oder ein Kuscheltier. Neben neu Gekauftem durften aber auch gebrauchte, gut erhaltene Spielsachen weitergegeben werden.

Wie die Organisatorinnen erzählten, sei dies bereits die dritte Geschenkaktion des Hebel-Gymnasiums – eine reine Schülerinitiative, bei der kein Lehrer mitwirke. Zwei Eltern haben am Dienstag mit ihren Pkw die Geschenke nach Brombach transportiert. Jedes Paket war entweder für einen Jungen oder ein Mädchen ausgezeichnet, außerdem war eine Altersspanne angegeben, in dem das beschenkte Kind voraussichtlich die größte Freude an der Weihnachtsgabe haben würde.

Die Mitarbeiter des Tafelladens hatten Kunden mit jüngeren Kindern im Vorfeld auf die Aktion angesprochen. So herrschte am Dienstag großer Andrang im zum Tafelladen gehörenden „Café Spatz“, wo die Geschenke verteilt wurden. Bereits vor einigen Tagen hatten die Schüler eine Familie in der Gemeinschaftsunterkunft Haltingen beglückt.