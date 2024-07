Für seine herausragenden Leistungen im Fach Geschichte ist der Absolvent Denis Specht von der Lörracher Theodor-Heuss-Realschule mit dem Theodor-Heuss-Schülerpreis ausgezeichnet worden. Der Schülerpreis wurde zum 15. Mal von der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart verliehen. In diesem Jahr wurden 25 Schüler aus ganz Baden-Württemberg ausgezeichnet, teilt die Stiftung mit. Die Preisverleihung fand am Dienstag, 16. Juli, im Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart statt. Gefragt, was ihn an Geschichte begeistert, sagt Denis Specht: „Ich interessiere mich vor allem für die Geschichte des 20. Jahrhunderts und die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube, dass man ohne geschichtliche Kenntnisse keine Zukunft gestalten kann.“ Isabel Fezer, Vorsitzende des Vorstands der Stiftung Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus und Stuttgarter Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, wird in der Mitteilung zitiert: „Das nun zu Ende gehende Schuljahr ist das wichtigste in Ihrer Schulkarriere gewesen. Sie haben im Fach Geschichte Herausragendes geleistet und Ihre Begabung unter Beweis gestellt.“ Und weiter: „Ich würde mir wünschen, dass unser Schülerpreis für Sie ein Ansporn ist, sich weiterhin mit historisch-politischen Themen zu beschäftigen.“ Seit 2009 können weiterführende Schulen in Baden-Württemberg, die nach Theodor-Heuss oder seiner Ehefrau Elly Heuss-Knapp benannt wurden, Preisträger nominieren.