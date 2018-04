Lörrach Schüler schaffen Lebensräume

Voller Tatendrang und bei schönstem Frühlingswetter startete die Klasse 2A der Grundschule Tumringen mit Klassenlehrer Christian Britz kürzlich ihre Schulwoche mit einer Baumpflanzaktion auf dem Tüllinger Berg.

Lörrach. Werner Baumgartner, der Besitzer der Wiese, freute sich über die Unterstützung. Da in den vergangenen Jahren viele alte Obstbäume am Tüllinger Berg verschwunden sind, hatte die Familie Baumgartner die Idee, auf ihren Flächen Bäume zu pflanzen. So entwickelte sich gemeinsam mit dem Trinationalen Umweltzentrum (TRUZ) und der Stadt Lörrach die Idee, Schüler aus Tumringen in die Pflanzaktion einzubinden.

Streuobstwiesen sind ein wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen im Vogelschutzgebiet Tüllinger Berg. Noch bis 2019 wird die Stadt Lörrach im Rahmen ihrer Partnerschaft des Projektes Modellregion Biotopverbund Markgräflerland (MOBIL) unter Federführung des Regierungspräsidiums Freiburg Streuobstwiesen in Zusammenarbeit mit dem TRUZ aufwerten.

Für den Erhalt der Streuobstwiesen ist neben der Pflege der Bäume und der Nachpflanzung die Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung. Denn nur mit den Bürgern vor Ort könnten die Bestände langfristig gesichert werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Da das Wissen und das Interesse für die Natur schon im frühen Kindesalter beginnt, haben die Schüler während der Aktion Interessantes zum Leben auf der Streuobstwiese von der TRUZ-Kursleiterin Sabrina Voedisch erfahren. So konnten die Schüler nach dem Kurs die Sorten der gepflanzten Bäume unterscheiden. Ilse Bördner von der Stadt Lörrach freut sich über die Aktion: „Schön, dass es Bürger gibt, die ihre Grundstücke ökologisch aufwerten möchten und Lehrer, die sich mit ihren Schülern an solchen Aktionen beteiligen“.