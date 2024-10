Lörrach: Schülerbesuch bei Busch

Fünfte bis siebte Klasse

Das Ferienprogramm für Schüler der fünften bis siebten Klasse zielt darauf ab, Kinder spielerisch an wissenschaftliche Themen heranzuführen und sie hinter die Kulissen technischer Berufe blicken zu lassen. Am zweiten und dritten Tag des viertägigen Programms besuchten jeweils 15 Schüler den Hauptsitz der Busch Group in Maulburg. Einige von ihnen durften mit dem 3D-Programm im Systembau arbeiten und beobachteten die Montage eines Vakuumsystems. Eine andere Gruppe von Schülern half laut Mitteilung in der Lehrwerkstatt unter Anleitung bei der Montage kleiner Pumpen und verfolgte die Vorführung von Vakuumexperimenten. Es standen unter anderem eine Unternehmenspräsentation, eine Werksführung und Vorträge, bei denen die Auszubildenden ihre Berufe vorstellten, auf dem Programm.

„Mit den Kids‘ Days bieten wir Kindern ein spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm, das Eltern bei der Organisation der Ferienzeit unterstützt. Außerdem haben die Schüler die Möglichkeit, erste Einblicke in technische Berufe zu erlangen. Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement und freuen uns auf die nächsten Kids’ Days“, wird Lara Schleith von der Personalabteilung des Unternehmens zitiert.