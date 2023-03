Lörrach „Schul-Dreieck Lörrach“ eingeweiht

Das „Schul-Dreieck Lörrach“ hat nach der Fusion der drei Abendschulen den neuen Standort am Meeraner Platz in Lörrach am Freitagnachmittag eingeweiht. Viele Monate des Umbaus und der Improvisation seien damit beendet, freute sich Alexandra Orth, Leiterin des Berufskollegs und des Abendgymnasiums. Geboten werden könnten nun funktionale und schöne helle Räume. Die Entscheidung der Erzdiözese Freiburg als Schulträger sei eine „zukunftsweisende“ gewesen. So setzen die Verantwortlichen auch auf weitere Schüler, die den zweiten Bildungsweg beschreiten. Das Angebot reicht von dem Realschulabschluss, der Fachhochschulreife bis zum Abitur.