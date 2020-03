Lörrach Schulcampus stellt Unterricht ein

Die Theodor-Heuss-Realschule und das Hebel-Gymnasium zogen aber bereits am Morgen nach und kündigten das Ende des Schulbetriebs zur großen Pause an. In der zweiten Stunde habe es eine entsprechende Durchsage der Rektorin Sonja Mohren gegeben, berichteten drei Schülerinnen unserer Zeitung. Für Kinder, insbesondere in den unteren Klassen, die aufgrund Berufstätigkeit der Eltern nicht nach Hause gehen können, wird indes eine Notversorgung bis zum Unterrichtsende eingerichtet, wie die Stadt in einer Mitteilung erklärte.

Mit Blick auf Prüfungen braucht es einheitliche Regelungen

Das ist eine bittere Angelegenheit, erklärt Sonja Mohren als Schulleiterin der Theodor-Heuss-Realschule (THR), und hat dabei auch derzeit anstehenden Test und Prüfungen im Blick: Die VERA-Tests zum Beispiel, oder die auf April angesetzten Realschul-Abschlussprüfungen. Unter anderem mit Blick darauf brauche es nun eine einheitliche Regelung durch das Kultusministerium Baden-Württemberg, so Mohren. Diese ist für den Mittag angekündigt.

Überrascht allerdings zeigt sich die Schulleiterin nicht über die jüngste Entwicklung inklusive Anordnung zur Schulschließung durch die Stadt. Spätestens, nachdem gestern spätabends die Schließung der benachbarten Hans-Thoma-Gymnasium verkündet worden war, war eine analoge Entwicklungen auch für die Nachbarschulen abzusehen.

Vor diesem Hintergrund habe man an der THR die Eltern heute früh bereits per Email darauf hingewiesen, dass im Laufe des Tages weitere Neuigkeiten zu erwarten sind und sie darum gebeten, verschärft auf Neuigkeiten zu achten.

Infofluss per Email

Um den Infofluss über die weitere Entwicklungen zu gewährleisten, ist Schule nun dabei, den E-Mail-Verteiler auf Vordermann zu bringen. Dabei geht es um Organisatorisches wie beispielsweise die Dauer der Schulschließung. Ebenso um Informationen dazu, wie in dieser Situation weiterhin Unterrichtsstoff vermittelt werden kann und wie die Schüler beispielsweise an Arbeitsmaterial kommen. In Erwartung des aktuellen Szenarios hatte die Schule den Schülern bereits in den vergangenen Tagen Arbeitshefte mit nach Hause gegeben. Die Schulleitungen warten nun auf die Entscheidung des Landes, wie lange die Einrichtungen geschlossen werden sollen.

Für alle Fragen zum Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Landkreises eine Telefonhotline eingerichtet, diese war für die betroffenen Campus-Eltern am Freitagvormitag nur schwer erreichbar beziehungsweise überlastet. Torben Pahl, Pressesprecher im Landratsamt, erklärte aber auf Anfrage: "Die Schüler wurden nur nach Hause geschickt, um eine mögliche Verbreitung des Virus zu verhindern. Lediglich die Personen, die direkten, engen Kontakt zur Infizierten hatten, kommen für 14 Tage in häusliche Quarantäne." Alle anderen sollten jedoch wie von Bundeskanzlerin Angela Merkel für die gesamte Bevölkerung gefordert, ihre sozialen Kontakte möglichst einschränken.