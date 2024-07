Lörrach: Schulchor „Anguélos“ singt

Wert auf Solidarität

Neben der Gesangsausbildung der Jugendlichen legt der Chor besonderen Wert auf Solidarität und das schrittweise Hereinwachsen in Verantwortlichkeiten bei der Organisation von Konzerten und Tourneen. Außerhalb der Tourneen gestaltet der Chor das ganze Jahr über Messen und Konzerte in Marseille und im provenzalischen Umfeld. Er nimmt ebenfalls an wichtigen lokalen Veranstaltungen teil, wie der traditionellen Messe der Stadtvorsteher, die im Andenken an das Ende der letzten großen Pest gefeiert wird, oder auch die Messe anlässlich des Papstbesuchs in Marseille im September 2023.